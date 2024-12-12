Военный аналитик заявил о боевом крещении «северокорейских товарищей»

Аналитик Рожин: северокорейские товарищи прошли боевое крещение

Военный аналитик Борис Рожин сообщил о некоем боевом крещении «северокорейских товарищей». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, мероприятие оказалось результативным. Он добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может гордиться.

Какие-либо подробности произошедшего Рожин не раскрыл.

4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. В МИД РФ указывали, что документ способствует построению справедливого многополярного мира. Согласно тексту документа, договор является бессрочным и предполагает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.