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22:14, 12 декабря 2024Мир

Военный аналитик заявил о боевом крещении «северокорейских товарищей»

Аналитик Рожин: северокорейские товарищи прошли боевое крещение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: ЦТАК / Reuters

Военный аналитик Борис Рожин сообщил о некоем боевом крещении «северокорейских товарищей». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, мероприятие оказалось результативным. Он добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может гордиться.

Какие-либо подробности произошедшего Рожин не раскрыл.

4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. В МИД РФ указывали, что документ способствует построению справедливого многополярного мира. Согласно тексту документа, договор является бессрочным и предполагает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

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