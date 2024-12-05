В МИД подтвердили вступление в силу договора о партнерстве России и КНДР

МИД России: договор о партнерстве с КНДР вступил в силу 4 декабря

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря. Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел России на своем официальном сайте.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года — даты обмена ратификационными грамотами», — утверждается в публикации.

По данным МИД, вступивший в силу договор укрепит двустороннее взаимодействие Москвы и Пхеньяна. В ведомстве подчеркнули, что документ также способствует построению справедливого многополярного мира.

Ранее о вступлении в силу договора сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.