Договор между Россией и КНДР вступил в силу

ЦТАК: договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, 4 декабря состоялся обмен ратификационными грамотами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что обмен документами прошел в Москве. В нем приняли участие заместители министров иностранных дел двух стран Ким Чон Гю и Андрей Руденко.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией служит законодательными рамками, позволяющими осуществить грандиозный замысел руководств двух стран — КНДР и РФ и чаяния двух народов, желающих поднять двусторонние отношения на новый стратегический уровень, надежно защитить обстановку безопасности в регионе и на планете, построить сильные государства в общих интересах», — говорится в сообщении агентства.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.