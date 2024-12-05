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04:29, 5 декабря 2024Мир

Договор между Россией и КНДР вступил в силу

ЦТАК: договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, 4 декабря состоялся обмен ратификационными грамотами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что обмен документами прошел в Москве. В нем приняли участие заместители министров иностранных дел двух стран Ким Чон Гю и Андрей Руденко.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией служит законодательными рамками, позволяющими осуществить грандиозный замысел руководств двух стран — КНДР и РФ и чаяния двух народов, желающих поднять двусторонние отношения на новый стратегический уровень, надежно защитить обстановку безопасности в регионе и на планете, построить сильные государства в общих интересах», — говорится в сообщении агентства.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.

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