Политолог Гобаши: Зеленский должен заплатить цену за следование Западу

Владимир Зеленский должен заплатить за следование Западу в противостоянии с Россией, которая имеет право не вести переговоры с Киевом при навязывании ей условий. Так положение Украины в переговорах оценил генсек египетского Центра политических и стратегических исследований имени аль-Фараби Мухтар Гобаши в интервью РИА Новости.

«Разговоры Украины о навязывании условий для переговоров бесполезны и неприемлемы. Украина не сможет воевать с Россией в предстоящие годы, особенно после боев в Курской области, где погибли 75 тысяч украинских солдат. Зеленский должен заплатить цену за свое следование Западу в этой войне», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что при Дональде Трампе США начали понимать, что украинский конфликт серьезно иссушает ресурсы Штатов и всего Запада. Россия при этом имеет право не покидать занятые территории, заключил Гобаши.

Ранее полковник в отставке Эрл Расмуссен назвал виновных в саботаже мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования», — сказал военачальник.