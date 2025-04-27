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01:07, 27 апреля 2025Мир

В США назвали виновных в саботаже переговоров по Украине

Полковник Расмуссен: Зеленский и Европа пытаются саботировать мирные переговоры
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Полковник в отставке Эрл Расмуссен назвал виновных в саботаже мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине — по его словам, в этом виноваты Владимир Зеленский и европейские союзники Украины. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Да, определенно, это саботаж. Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования. По сути, оно полностью направлено на продолжение конфликта», — сказал военачальник.

Расмуссен также отметил, что без поддержки США Украина в противостоянии с Российской армией сможет продержаться от шести месяцев до года.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Зеленский отказывается признать Крым территорией России, предпочитая «продолжать подкармливать своих сторонников иллюзиями». Он отметил, что если бы Зеленский признал исторический выбор жителей полуострова, то продемонстрировал бы этим свою способность реально оценивать происходящее.

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