Депутат ГД Нестеренко: Зеленский подкармливает своих сторонников иллюзиями

Владимир Зеленский отказывается признать Крым территорией России, предпочитая «продолжать подкармливать своих сторонников иллюзиями». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что если бы Зеленский признал исторический выбор жителей полуострова, то продемонстрировал бы этим свою способность реально оценивать происходящее. Однако, по словам депутата, вместо этого Зеленский «остается заложником собственной политики громких заголовков и аплодисментов».

Он добавил, что Зеленскому не стоит опираться в крымском вопросе на европейских союзников. «В Евросоюзе нет единого мнения по этому вопросу, а милитаристские настроения отдельных лидеров поддерживают не все», — указал Нестеренко.

Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским. Его позицию раскритиковал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что отказ Киева признать полуостров частью РФ вредит переговорам об урегулировании конфликта на Украине.