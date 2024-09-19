Туристка продала все имущество ради кругосветного круиза и лишилась его из-за одной ошибки

The Telegraph: туристка лишилась кругосветного круиза из-за жалобы в мессенджере

Британская туристка продала бизнес и все имущество ради кругосветного круиза и лишилась поездки мечты из-за одной ошибки. Подробностями истории поделился The Telegraph.

68-летняя Дженни Феникс из Флориды, США, жила на чемоданах с 2023 года, чтобы отправиться в трехлетний круиз по миру на лайнере Villa Vie Odyssey. Однако в назначенное время корабль не вышел в плавание из британского Белфаста. Сначала отправление перенесли на две недели, но в итоге задержка затянулась на четыре месяца.

Феникс и другим туристам, приехавшим в Великобританию, пришлось вернуться домой в ожидании круиза. Из-за произошедшего у путешественников сбились даты бронирования отелей и другие планы. В общем чате с попутчиками в мессенджере What's App Феникс написала жалобу, а чуть позже получила уведомление, что в поездке ей отказано.

Круизная компания объяснила это тем, что сообщения американки «повлияли на моральный дух сообщества». При этом организатор путешествия согласился вернуть туристке деньги за несостоявшийся круиз. «Мне придется временно пожить с дочерью, пока я не придумаю совершенно новый план своей жизни», — сказала Феникс.

Ранее 12-летний пассажир одного из крупнейших в мире лайнеров Harmony of the Seas выпал с балкона во время плавания. Несчастный случай произошел в последнюю ночь перед возвращением судна в порт.