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20:41, 12 сентября 2024Путешествия

12-летний мальчик выпал с балкона одного из крупнейших круизных лайнеров в мире

12-летний мальчик выпал с балкона роскошного круизного лайнера Royal Caribbean

Фото: Lorenzo Carnero / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

12-летний пассажир роскошного круизного лайнера Harmony of the Seas, который считается одним из крупнейших в мире, выпал с балкона и не выжил. Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что судно компании Royal Caribbean выполняло семидневный круиз по Карибскому морю с остановками в Гондурасе и Мексике. Несчастный случай произошел в последнюю ночь, когда лайнер уже возвращался в штат Техас. Мальчик упал с балкона, выходящего на внутреннюю часть плавательного средства, и приземлился в районе Центрального парка. ФБР устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Австралии подросток поехал на природу вместе с семьей, чтобы отпраздновать День отца, и бесследно исчез в океане. Инцидент произошел на острове Гранит, куда семейство приехало из Аделаиды.

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      Марк Успенский
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