12-летний мальчик выпал с балкона одного из крупнейших круизных лайнеров в мире

12-летний мальчик выпал с балкона роскошного круизного лайнера Royal Caribbean

12-летний пассажир роскошного круизного лайнера Harmony of the Seas, который считается одним из крупнейших в мире, выпал с балкона и не выжил. Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что судно компании Royal Caribbean выполняло семидневный круиз по Карибскому морю с остановками в Гондурасе и Мексике. Несчастный случай произошел в последнюю ночь, когда лайнер уже возвращался в штат Техас. Мальчик упал с балкона, выходящего на внутреннюю часть плавательного средства, и приземлился в районе Центрального парка. ФБР устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Австралии подросток поехал на природу вместе с семьей, чтобы отпраздновать День отца, и бесследно исчез в океане. Инцидент произошел на острове Гранит, куда семейство приехало из Аделаиды.