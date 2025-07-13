Раскрыт новый метод маскировки мин ВСУ

Рогов: ВСУ стали применять новый метод маскировки мин «Лепесток» в зоне СВО

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новый способ маскировки мин «Лепесток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам политика, мины заворачивают в ткань и полиэтиленовые пакеты, чтобы их было сложно распознать. «Со стороны выглядит как обычный мусор», — подчеркнул Рогов. Он добавил, что мины сбрасывают на территории с помощью беспилотников.

Известно, что применение противопехотной фугасной мины «Лепесток» запрещено Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

В мае стало известно, что в Курской области за три недели обезвредили более 60 мин-лепестков. Сообщалось, что их корпус обычно окрашен в зеленый и коричневый цвета, что позволяет сделать мину незаметной в траве, листве и ветках. Как правило, боеприпасы разбрасывали в населенных пунктах с воздуха с помощью беспилотников.