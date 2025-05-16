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11:27, 16 мая 2025Россия

Раскрыт принцип минирования ВСУ Курской области

МЧС: В Курской области за три недели обезвредили более 60 мин-лепестков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Курской области за три недели обезвредили более 60 мин-лепестков. Принцип минирования российского приграничья Вооруженными силами Украины (ВСУ) раскрыл командир сводного пиротехнического отряд МЧС России с позывным Пилат.

По его словам, территории, как правило, минируют дистанционным способом — разбрасывая боеприпасы в населенных пунктах с воздуха с помощью беспилотников. Чаще всего их находят вдоль дорог или в огородах.

Мины-лепестки небольшого размера — вес доходит до 80 граммов, из которых более 30 — взрывчатое вещество. Корпус обычно окрашен в зеленый и коричневый цвета, что позволяет сделать мину незаметной в траве, листве и ветках.

Принцип действия мины — нажимной. Иными словами, если наступить на «лепесток» или нажать на корпус рукой, то произойдет взрыв.

«А это всегда травматическая ампутация стопы или кисти», — объяснил Пилат, уточнив, что мина-лепесток представляет серьезную угрозу для людей, так как взорваться может как через несколько лет, так и через несколько часов, если установлен самоликвидатор.

Ранее саперы обезвредили новую украинскую мину ПВП-50 в Курской области. По конструкции она аналогична противопехотной мине американского производства Claymore.

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