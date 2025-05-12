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08:36, 12 мая 2025Россия

В регионе России обезвредили новую украинскую мину

МЧС: В Курской области обезвредили и изучили новую украинскую мину ПВП-50
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские саперы обезвредили новую украинскую мину ПВП-50 в Курской области. Об этом сообщил командир сводного отряда разминирования с позывным Пилат, его цитирует РИА Новости.

Мину обнаружили в одном из населенных пунктов Курской области, который был освобожден от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее украинские военные установили у входа в погреб одного из частных домов. Специалисты также смогли изучить новую мину.

Мина ПВП-50, как уточняется — аналог российской мины МОН-50, произведенный в 2024 году. Как рассказал командир с позывным Пилат, мина по конструкции аналогична противопехотной мине американского производства Claymore.

Ранее саперы российской группировки войск «Север» описали ситуацию с разминированием приграничных районов Курской области и назвали ее крайне сложной. В Суджанском районе специалисты проверяют каждый дом и двор, где находят много неразорвавшихся мин и боеприпасов.

ЖЗЛ
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