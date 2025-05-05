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08:26, 5 мая 2025Россия

Российские саперы описали ситуацию в приграничных районах Курской области

ТАСС: Саперы назвали ситуацию с разминированием Курской области крайне сложной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Саперы российской группировки войск «Север» описали ситуацию с разминированием приграничных районов Курской области, назвав ее крайне сложной. На данный момент работы ведутся в Суджанском районе, передает ТАСС.

По данным российских военнослужащих, в одном из населенных пунктов Суджанского района ситуация только позволила начать работу саперов. Сейчас специалисты проверяют каждый дом и двор, где находят много неразорвавшихся мин и боеприпасов.

С помощью досмотрового комплекса «Сфера» саперам также удается проверять подвалы и труднодоступные места.

Ранее врио главы российского региона Александр Хинштейн заявил о десятках тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов в Курской области. По его словам, их объем настолько велик, что обезвреживание территории потребует большого количества времени.

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