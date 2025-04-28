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11:08, 28 апреля 2025Россия

Хинштейн заявил о десятках тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов в Курской области

Хинштейн: В Курской области обезвреживают десятки тысяч взрывоопасных предметов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Курской области саперы ежедневно обезвреживают по несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства. Его трансляция ведется на странице администрации региона во «ВКонтакте».

«Опасность, к сожалению, остается. С территории Украины продолжаются обстрелы нашей земли. Огромный объем взрывоопасных предметов, несмотря на активнейшую работу саперов», — сказал Хинштейн.

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По его словам, объем взрывоопасных предметов настолько велик, что их обезвреживание требует большого количества времени.

Ранее руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал о постоянных обстрелах ВСУ освобожденных территорий Курской области. По его словам, в приграничье украинскими военными «постоянно ведется выбивание всего, что шевелится» с помощью беспилотников.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери ВСУ, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники противника. Вторжение украинских военных в регион продолжалось с начала августа 2024 года, президент России Владимир Путин поздравил российских военных и заявил, что разгром ВСУ в Курской области создает условия для дальнейших действий армии России.

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