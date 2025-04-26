Путин оценил значение разгрома ВСУ в Курской области

Путин: Разгром ВСУ в Курской области создает условия для действий ВС России

Разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области создает условия для дальнейших действий Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Полный разгром противника в курском приграничье (...) приближает разгром неонацистского режима», — подчеркнул российский лидер.

Путин прокомментировал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова о завершении операции по выдавливанию ВСУ с территории Курской области. Президент России отметил, что разгром ВСУ позволит российским войскам проводить успешные наступательные действия и на других участках фронта.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов высоко оценил результаты работы группировки ВС России в Курской области. Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о ходе выполнения боевых задач в зоне ответственности группировки и о действиях противника.