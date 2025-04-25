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22:53, 25 апреля 2025Россия

Министр обороны России оценил результаты работы войск в Курской области

Белоусов высоко оценил результаты работы группировки войск в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов высоко оценил результаты работы группировки войск в Курской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава ведомства проинспектировал группировку войск «Курск» и провел совещание в пункте управления. Он заслушал доклады командования о текущей обстановке. Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о ходе выполнения боевых задач в зоне ответственности группировки и о действиях противника.

«Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на курском направлении», — отметили в Минобороны. Там добавили, что министр вручил военным государственные награды.

Накануне в ведомстве сообщили, что российские войска за сутки ударили по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Там уточнили, что группировка войск «Север» вела бои в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

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