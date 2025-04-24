Раскрыты новые подробности о наступлении российских войск в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности наступления журналистам сообщили в Минобороны.

Группировка войск «Север» проводила бои в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, отметили в министерстве.

За сутки украинские войска лишились боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, двух минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), десяти автомобилей, двух складов боеприпасов, 11 пунктов управления дронами, а также более 150 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 75 860 солдат.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что три роты Вооруженных сил Украины попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе Курской области. Известно, что российские военные зафиксировали подразделения штурмовиков противника на пути от села Бунякино Сумской области Украины в сторону хутора.