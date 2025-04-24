Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 24 апреля 2025Россия

Раскрыты новые подробности о наступлении российских войск в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности наступления журналистам сообщили в Минобороны.

Группировка войск «Север» проводила бои в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, отметили в министерстве.

За сутки украинские войска лишились боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, двух минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), десяти автомобилей, двух складов боеприпасов, 11 пунктов управления дронами, а также более 150 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 75 860 солдат.

Материалы по теме:
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что три роты Вооруженных сил Украины попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе Курской области. Известно, что российские военные зафиксировали подразделения штурмовиков противника на пути от села Бунякино Сумской области Украины в сторону хутора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    В российском регионе толпа мужчин изнасиловала пьяную девушку

    Генералу Попову отказали в отправке в зону СВО из-за отсутствия вакансий

    Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ на турецком бронетранспортере

    В МИД раскрыли цели диалога с США по Украине

    Назван легкий способ продлить жизнь

    Россияне заполонили пляжи в ОАЭ и превратили их в «Дубайскую область»

    В России назвали героем осужденного за мошенничество генерала Попова

    Жестоко избитый в школе подросток из Москвы вышел на связь и записал видео

    Депутат Рады объяснил действия Зеленского подготовкой к партизанской войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости