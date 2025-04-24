Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 24 апреля 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

Mash: Три роты ВСУ попытались зайти в Курскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Три роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе Курской области. О попытке перебросить резервы в российское приграничье стало известно Mash.

По данным канала, российские военные зафиксировали подразделения штурмовиков противника на пути от села Бунякино Сумской области Украины в сторону хутора Отруба в Курской области.

Mash сообщает, что российским военным удалось остановить противника после четырех волн атак с помощью артиллерии. Попытку вновь прорваться через границу объяснили желанием ВСУ не дать закрыть фронт на российской территории.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ перебросить резервы в Горналь Курской области, который остался единственным населенным пунктом под контролем противника на территории приграничного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    «Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

    Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

    Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

    Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

    Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

    Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости