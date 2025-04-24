Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

Mash: Три роты ВСУ попытались зайти в Курскую область

Три роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе Курской области. О попытке перебросить резервы в российское приграничье стало известно Mash.

По данным канала, российские военные зафиксировали подразделения штурмовиков противника на пути от села Бунякино Сумской области Украины в сторону хутора Отруба в Курской области.

Mash сообщает, что российским военным удалось остановить противника после четырех волн атак с помощью артиллерии. Попытку вновь прорваться через границу объяснили желанием ВСУ не дать закрыть фронт на российской территории.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ перебросить резервы в Горналь Курской области, который остался единственным населенным пунктом под контролем противника на территории приграничного региона.