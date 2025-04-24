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10:00, 24 апреля 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ перебросить новые резервы в курский Горналь

ТАСС: ВСУ пытаются перебросить новые резервы в Горналь Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебросить резервы в Горналь Курской области, который остался единственным населенным пунктом под контролем противника на территории приграничного региона. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Штурмовики ворвались на территорию населенного пункта, идут ожесточенные бои. ВСУ пытаются перебросить резервы», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, командование ВСУ пыталось завести несколько штурмовых групп на бронетехнике, но они были уничтожены российскими военными. Других данных о ситуации источник не привел.

Утром 24 апреля стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области. До этого российские военные обратили в бегство часть подразделений ВСУ в Горнале и освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, штурм которого продолжался более десяти дней.

ЖЗЛ
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