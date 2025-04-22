ВСУ при отступлении подорвали строения в курском монастыре

ТАСС: Сбежавшие группы ВСУ подорвали строения в монастыре в Горнале

В Курской области несколько сбежавших групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали строения в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«К сожалению, территория монастыря сильно пострадала: как на территории комплекса, так и в его окрестностях враг размещал минометные, артиллерийские расчеты, в строениях оборудовал пункты управления БПЛА и места размещения личного состава», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, при отступлении ВСУ подорвали исторические строения на территории монастыря.

Россия освободила монастырь в Горнале во вторник, 22 апреля. Сопротивление ВСУ удалось сломить, штурм обители продолжался десять дней.

В начале апреля сообщалось, что на территории Горнальского монастыря заблокированы около трехсот бойцов ВСУ. Подземные тоннели монастыря, как выяснилась, ведут в Сумскую область — по ним бойцы ВСУ проводили эвакуацию и подвозили боеприпасы.