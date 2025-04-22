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08:14, 22 апреля 2025Россия

Стало известно об освобождении удерживаемого ВСУ в Курской области монастыря

Группировка войск «Север» освободила Свято-Николаевский Белогорский монастырь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные в Курской области освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, который удерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Cеверный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект, на территории которого были размещены артиллерийские установки, оборудованы ПУ БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ», — говорится в сообщении канала.

Там уточняется, что российские военные сломили сопротивление противника, бои за монастырь продолжались более 10 дней.

Российские военные проникли на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря 16 апреля. Они сначала заняли большую часть обители и продолжили рядом с ней бои. Штурм обители продолжался с 11 апреля.

В начале апреля стало известно, что на территории Горнальского монастыря заблокированы около трехсот бойцов ВСУ. Подземные тоннели монастыря, как выяснилась, ведут в Сумскую область — по ним бойцы ВСУ проводили эвакуацию и подвозили боеприпасы.

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