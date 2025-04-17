Раскрыты новые данные о штурме удерживаемого ВСУ монастыря в Курской области

«РВ»: Российские бойцы заняли большую часть Горнальского монастыря

Бойцы российской группировки войск «Север» 16 апреля ворвались на территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), и заняли большую часть обители. Новые данные о штурме обители раскрыли раскрыл Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации авторов поста, сейчас в районе монастыря продолжаются ожесточенные бои. ВСУ сконцентрировали свои силы в лесополосах и проводят контратаку с целью вернуть утраченные позиции.

Ранее военкор Александр Коц объяснил, что контроль над селом Горналь имеет большое значение для Киева, так как рассматривается в качестве опорного пункта первой линии обороны, организуемой в Сумской области. По его мнению, ВСУ будут удерживать обитель до последнего.

Первые сообщения о том, что на территории Горнальского монастыря заблокированы около 300 бойцов ВСУ, появились 3 апреля. Как выяснилось, объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. 11 апреля начался штурм обители российскими военными.