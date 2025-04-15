Военкор объяснил значение для Киева курского села с засевшими в монастыре бойцами ВСУ

Коц: ВСУ рассматривают Горналь в качестве опорного пункта первой линии обороны

Киев рассматривает курское село Горналь, в монастыре которого заблокированы сотни украинских бойцов, как опорный пункт первой линии обороны, организуемой в Сумской области. О значении населенного пункта для Украины порассуждал военкор Александр Коц в Telegram.

По его словам, Киев понимает, что, освободив Горналь, подразделения группировки «Север» быстро зачистят окружающие лесополосы и зайдут на территорию Украины для создания буферной зоны. Поэтому, считает Коц, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут удерживать село до последнего.

Он также рассказал, что штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря осложняют толстые стены обители и ее расположение на господствующей высоте. Кроме того, под сооружением находятся меловые пещеры, где в древности монахи добывали известь. Они представляют собой разветвленную сеть ходов, где бойцы ВСУ смогут обороняться долгое время.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российские военные взяли под огневой контроль все возможные пути отхода из села Горналь. Идет ли речь в том числе о подземных тоннелях, не уточняется.

О том, что на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области заблокированы около 300 бойцов ВСУ, стало известно 3 апреля. Как выяснилось, объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. 14 апреля появились первые кадры штурма комплекса, названного последним укрепрайоном Украины в регионе.

15 апреля сообщалось, что закрепившиеся в монастыре бойцы ВСУ отказались от переговоров о сдаче в плен — они расправились с офицером, который вел диалог с российской стороной. Также пострадали несколько украинских военнослужащих, поддержавших решение сложить оружие.