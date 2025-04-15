ВСУ разместились в монастыре под Курском и отказались от переговоров. Боевые действия затронут территорию обители

ТАСС: Находящиеся в Горнальском монастыре бойцы ВСУ отказались от сдачи в плен

Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь, Курская область. Как рассказали в российских силовых структурах, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили в нем минометные и артиллерийские расчеты.

Собеседник ТАСС указал, что ВСУ отказались от переговоров по сдаче в плен.

«К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», — сказал он.

Монастырь находится в селе Горналь, которое остается под контролем ВСУ. Населенный пункт расположен недалеко от границы с Украиной — примерно в 14 километрах от города Суджи.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен

13 апреля стало известно, что ВСУ убили украинского офицера, который вел переговоры с российской стороной о добровольной сдаче в плен на территории монастыря. Кроме того, пострадали поддержавшие его сослуживцы.

«Офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса. Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших единственно правильное решение [сдаться в плен]», — рассказали в силовых структурах.

Фото: Reuters

Сотни бойцов ВСУ заблокированы в монастыре

В начале апреля сообщалось, что на территории монастыря заблокированы около 300 бойцов ВСУ. Украинские военные используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами, организуя тем самым долговременную оборону в этом районе.

Обитель расположена на возвышенности, что дает военнослужащим тактическое преимущество. Дополнительную защиту обеспечивают массивные стены монастыря.

Штурм комплекса, который называют последним украинским укрепрайоном в регионе, начался 11 апреля. Позже, 14 апреля, начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка сообщил, что армия России взяла под огневой контроль все дороги, ведущие к монастырю.