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11:36, 14 апреля 2025Россия

Раскрыта ситуация у курского монастыря с сотнями заблокированных бойцов ВСУ

ТАСС: Армия России контролируют все дороги к Горнальскому монастырю под Круском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российская армия взяла под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области. Ситуацию возле религиозного объекта, где оказались заблокированы сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскрыл начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор в беседе с ТАСС.

По его словам, артиллеристы контролируют дороги совместно с беспилотной авиацией. Параллельно с этим штурмовики полка занимаются освобождением монастыря.

О том, что около 300 бойцов ВСУ оказались заблокированы на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, стало известно 3 апреля. По неподтвержденным данным, объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. Кроме того, в соседних лесах оборудованы огневые точки.

По данным СМИ, монастырь является последним укрепрайоном ВСУ в Курской области.

ЖЗЛ
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