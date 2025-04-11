Армия России начала штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области

Mash: ВС РФ начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области

Армия России начала штурм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, монастырь — последний укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном регионе.

Mash добавляет, что оборону держат около 300 украинских солдат — они заблокированы на территории монастыря. С российской стороны в боевых действиях участвуют бойцы 810-й бригады морской пехоты. Сейчас бойцам удалось подступить к стенам обители, отмечает канал.

Тем временем ВСУ вечером 11 апреля попытались нанести новый удар по российской территории. Украинский беспилотник самолетного типа был сбит в небе над Курской областью. Данные о перехвате дрона предоставило Минобороны России.