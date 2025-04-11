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18:39, 11 апреля 2025Россия

Стало известно о новой атаке ВСУ на Курскую область

Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Во второй половине дня 11 апреля в воздушное пространство России вторгся украинский беспилотник самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. Он был сбит средствами противовоздушной обороны около 16:30 мск.

Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее 11 апреля об обстреле со стороны Украины сообщили власти еще одного приграничного региона – Белгородской области. Пострадал один человек – он находится в селе Мокрая Орловка, которая стала целью удара. Мужчину госпитализировали со множественными ранениями.

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