Стало известно о новой атаке ВСУ на Курскую область

Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область

Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Во второй половине дня 11 апреля в воздушное пространство России вторгся украинский беспилотник самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. Он был сбит средствами противовоздушной обороны около 16:30 мск.

Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее 11 апреля об обстреле со стороны Украины сообщили власти еще одного приграничного региона – Белгородской области. Пострадал один человек – он находится в селе Мокрая Орловка, которая стала целью удара. Мужчину госпитализировали со множественными ранениями.