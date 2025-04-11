Россиянин со множественными ранениями попал в больницу после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ

Россиянин со множественными ранениями попал в больницу после обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского округа. Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, у него выявили минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения лица, шеи и левой руки. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

«В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь. Информация о последствиях уточняется», — добавил глава области.

Ранее в сети появились кадры уничтожения пехоты ВСУ, которая вторглась в Белгородскую область. На опубликованном ролике видны удары беспилотников по живой силе противника, которая укрывается в окопах, расположенных в приграничных районах.