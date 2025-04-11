Уничтожение вторгшихся в Белгородскую область бойцов ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая вторглась в Белгородскую область. Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
На кадрах видны удары беспилотников по живой силе противника, которая укрывается в окопах, расположенных в поле приграничных районов. Как уточняется, видео снято в районе белгородской Поповки.
Уничтожение пехоты противника осуществляет спецназ «Анвар». Других данных о ситуации не приводится.
Согласно последней информации, за минувшие сутки десятки штурмовиков ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область. Потери противника составили 30 человек, остальные военнослужащие бежали. Бойцы группировки войск «Север» в приграничье продолжают зачищать лесные массивы.