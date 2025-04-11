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07:50, 11 апреля 2025Россия

Стало известно о десятках пытавшихся прорваться в Белгородскую область штурмовиков ВСУ

ВСУ группой из 40 штурмовиков пытались прорваться в Белгородскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Сорок штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Штурмовая группа своевременно вскрыта и уничтожена, на российской территории Северяне продолжают зачистку лесных массивов», — говорится в сообщении.

По информации канала, потери противника составили 30 человек, остальные украинские военнослужащие бежали. Несмотря на потери, командование ВСУ, как указывается, продолжает увеличивать численность штурмовых групп, что приводит к сосредоточению большого числа украинских военных на одном участке местности.

Днем ранее, 10 апреля, сообщалось о трех попытках прорыва штурмовиков в Белгородскую область. ВСУ направлялись к Демидовке, но были отброшены. Удары по противнику в том числе наносились с помощью ФАБ-3000.

Бои в Белгородской области идут с 18 марта. В регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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