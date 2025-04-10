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07:40, 10 апреля 2025Россия

Стало известно о трех попытках прорыва штурмовиков ВСУ в Белгородскую область

ВСУ трижды за сутки пытались прорваться на территорию Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки три раза пытались прорваться через границу в Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Ему стало известно о попытке прорыва штурмовых групп в направлении Поповки Краснояружского района. На направлении белгородской Демидовки же украинское командование сосредоточило личный состав в окресностях поселка Миропольское и села Петрушевка в Сумской области.

«По скоплению живой силы противника нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000», — говорится в сообщении канала.

Ранее в сети появились кадры, на которых видны пытавшиеся проникнуть в Белгородскую область бойцы ВСУ. На кадрах показывается, как беспилотники сначала следят за украинскими военнослужащими, а затем направляются в их сторону, чтобы нанести удар. Два российских FPV-дрона ликвидировали трех украинских военных.

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