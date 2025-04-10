Стало известно о трех попытках прорыва штурмовиков ВСУ в Белгородскую область

ВСУ трижды за сутки пытались прорваться на территорию Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки три раза пытались прорваться через границу в Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Ему стало известно о попытке прорыва штурмовых групп в направлении Поповки Краснояружского района. На направлении белгородской Демидовки же украинское командование сосредоточило личный состав в окресностях поселка Миропольское и села Петрушевка в Сумской области.

«По скоплению живой силы противника нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000», — говорится в сообщении канала.

Ранее в сети появились кадры, на которых видны пытавшиеся проникнуть в Белгородскую область бойцы ВСУ. На кадрах показывается, как беспилотники сначала следят за украинскими военнослужащими, а затем направляются в их сторону, чтобы нанести удар. Два российских FPV-дрона ликвидировали трех украинских военных.