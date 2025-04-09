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11:11, 9 апреля 2025Россия

Пытавшихся проникнуть в Белгородскую область бойцов ВСУ сняли на видео

Пытавшихся проникнуть в Белгородскую область бойцов ВСУ сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Операторы FPV ГВ "Север" в ходе патрулирования в приграничье заметили группу из трех боевиков ВСУ, движущуюся в направлении "зубов дракона"», — говорится в сообщении канала.

На кадрах показывается, как беспилотники сначала следят за украинскими военнослужащими, а затем направляются в их сторону, чтобы нанести удар. По информации канала, два российских FPV-дрона ликвидировали трех украинских военных.

Ранее заваленные трупами солдат ВСУ посадки у границ Белгородской области показали на видео. На нем сняты последствия боя в районе Демидовки, видны тела украинских солдат, оставшиеся лежать под нераспустившимися кронами деревьев.

ЖЗЛ
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