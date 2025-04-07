Заваленные трупами солдат ВСУ посадки у границ Белгородской области показали на видео

Тела солдат ВСУ у границ Белгородской области показали на видео

Заваленные трупами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) посадки у границ Белгородской области показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видны тела украинских солдат, оставшихся лежать под нераспустившимися кронами деревьев.

По данным канала, на ролике зафиксированы последствия боя в районе Демидовки — приграничного белгородского населенного пункта.

Ранее были опубликованы кадры добивания солдат ВСУ еще в одном приграничном регионе России — Курской области. На кадрах видно, как дрон «подкрадывается» к траншее, в которой прятались украинские бойцы, и взрывается.