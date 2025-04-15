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06:12, 15 апреля 2025Россия

Стало известно об отказе от переговоров групп ВСУ в Горнальском монастыре

ТАСС: Находящиеся в Горнальском монастыре военные ВСУ отказались от переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Боевые действия могут затронуть территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, предупредили в российских силовых структурах. Источник ТАСС сообщил, что группы ВСУ отказались от переговоров по сдаче в плен.

«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты», — заявил он.

Собеседник ТАСС добавил, что подобными действиями командование ВСУ вновь продемонстрировало, что «для украинских неонацистов нет ничего святого».

Ранее стало известно, что российские войска приступили к штурму Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Предварительно, во время штурма ВСУ лишились около 50 военных.

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