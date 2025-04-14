Опубликовано видео штурма Горнальского монастыря под Курском

Российские войска штурмуют Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. В сети появились первые кадры.

На кадрах объективного контроля виден удар противотанковой управляемой ракетой, которая попадает в первый этаж здания на территории комплекса. Затем начинает идти дым, часть постройки разваливается.

По информации Mash, позиции ВСУ также отрабатывают снайперы и FPV-дроны. Предварительно, в ходе штурма ВСУ потеряли около 50 бойцов.

Стало известно о спасении икон из горящего Горнальского монастыря

Во время эвакуации мощей из Горнальского монастыря удалось вынести иконы, несмотря на опасность от загоревшейся после прилета снаряда ВСУ крыши. Как заявил 12 апреля иеромонах Мелетий, вскоре после этого перекрытия в здании рухнули.

По его словам, обрушение произошло спустя несколько мгновений после того, как служители монастыря вынесли последние большие иконы. Мелетий назвал произошедшее чудом. Он добавил, что спасенные иконы перенесли в подвал.

Речь идет в том числе о мощах Киево-Печерских святых. «У нас 150 частичек, там целый мощевик огромный был», — пояснил иеромонах. Кроме того, получилось спасти икону Святого Николая и весь нижний ряд иконостаса. «Мы сложили все с горящего храма, все вынесли у нас в подвал», — заключил Мелетий.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В монастыре оказались заблокированы сотни бойцов ВСУ

В начале апреля стало известно, что на территории Горнальского монастыря заблокированы бойцы ВСУ. Всего их около 300 человек.

Монастырь находится в селе Горналь, которое в настоящий момент остается под контролем ВСУ. Населенный пункт расположен недалеко от границы с Украиной — примерно в 14 километрах от города Суджа.

Религиозный объект имеет значение для Российской армии, так как связан с Сумской областью подземным тоннелем. По этому ходу ВСУ проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы.

Штурм комплекса, который называют последним украинским укрепрайоном в регионе, начался 11 апреля. Позже, 14 апреля, начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка сообщил, что армия России взяла под огневой контроль все дороги, ведущие к монастырю.