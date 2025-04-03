Стало известно о переброске сил ВСУ в Курскую область через подземный ход монастыря

Shot: ВСУ перебрасывают силы в Курскую область через подземный ход монастыря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают силы в Курскую область через подземный ход монастыря. Об этом стало известно Shot.

По данным канала, противник продолжает попытки стянуть резервы к селу Горналь, которое с Сумской областью Украины разделяет одна река.

Сообщается, что переброска личного состава, а также снабжение боекомплектами и военной техникой происходит несколькими путями: по возведенному ВСУ через реку Псел понтонному мосту, а также через подземный ход Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Shot утверждает, что на территории монастыря в Курской области на данный момент пытаются закрепиться до трех рот украинских военных.

Ранее сообщалось, что на территории монастыря оказались заблокированы около 300 солдат ВСУ. Российским военнослужащим предстоит решить вопрос с подземным тоннелем монастыря, для чего им потребуется зайти на территорию Украины.