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16:39, 14 апреля 2025Россия

Появились первые кадры штурма монастыря с сотнями заблокированных бойцов ВСУ под Курском

Mash опубликовал видео штурма Горнальского монастыря в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось первое видео штурма российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, где оказались заблокированы сотни бойцов Вооруженных сил Украины. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно удар противотанковой управляемой ракеты по первому этажу здания на территории комплекса с последующим обрушением.

По информации издания, позиции ВСУ также отрабатывают снайперы и FPV дроны. Предварительно, в ходе штурма Киев потерял уже около 50 бойцов.

Ранее начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка сообщил, что Российская армия взяла под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому монастырю.

О том, что на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области заблокированы около 300 бойцов ВСУ, стало известно 3 апреля. Сообщалось, что объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. Штурм комплекса, который называют последний укрепрайоном Украины в регионе, начался 11 апреля.

ЖЗЛ
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