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18:23, 12 апреля 2025Россия

В Курской области рассказали о спасении икон из храма после атаки ВСУ

Иеромонах Мелетий сообщил о спасении икон из горящего Горнальского монастыря
Анатолий Акулов (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во время эвакуации мощей из Свято-Николаевского Белогорского (Горнальского) мужского монастыря в Курской области удалось вынести иконы, несмотря на опасность из-за загоревшейся в результате прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) крыши. Об этом заявил иеромонах Мелетий (Пестунов), его слова приводит РИА Новости.

После прилета крыша храма Суджанского района рухнула, однако спасти иконы удалось еще до этого, уточнил он. Обрушение произошло спустя несколько мгновений после того, как служители монастыря вынесли последние большие иконы. Подобную удачу Мелетий назвал чудом.

Спасенные иконы удалось перенести в подвал, добавил он. Речь идет в том числе о мощах Киево-Печерских святых. «У нас 150 частичек, там целый мощевик огромный был», — пояснил иеромонах. Кроме того, получилось спасти икону Святого Николая и весь нижний ряд иконостаса. «Мы сложили все с горящего храма, все вынесли у нас в подвал», — заключил Мелетий.

Российская армия начала штурм Горнальского монастыря в субботу, 11 апреля. Этот храм стал последним укрепрайоном ВСУ в приграничном регионе. На территории монастыря заблокированными оказались в общей сложности порядка 300 украинских солдат. Им противостоят бойцы 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ.

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