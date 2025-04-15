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17:16, 15 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности боев в приграничном селе Курской области

ТАСС: Российские военные не оставили путей отхода для ВСУ из курского села
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные не оставили путей отхода для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Горналь в Курской области. Подробности боев в приграничье раскрыли в силовых структурах, передает ТАСС.

По данным агентства, бойцы Российской армии на данный момент установили огневой контроль над всеми возможными путями отхода противника из населенного пункта.

Ранее сообщалось, что ВСУ закрепились в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнале, который имеет подземный ход на территорию Украины. Кроме того, снабжение ВСУ поступало по наземным переправам, расположенным на реке Псел, которая разделяет населенный пункт с Сумской областью. Сейчас все они, по информации силовиков, находятся под огневым контролем.

Позже стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из монастыря. По данным источника агентства в силовых структурах, бежали военнослужащие элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а бывшие заключенные из состава 129-й отдельной бригады теробороны использовались ими в качестве заградотрядов.

В группировке войск «Север» также подтвердили, что российским войскам удалось заблокировать остатки пехоты ВСУ в Горнале, отрезав все пути подвоза и отхода для их сил.

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