Стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из курского монастыря с подземным ходом

ТАСС: Бойцы элитной бригады ВСУ пытаются сбежать из монастыря в Курской области

Бойцы элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области, который имеет подземный ход на территорию Сумской области. Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

Со слов собеседника агентства, ВСУ несут существенные потери на этом направлении. «Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Украины», — пояснил он.

По данным агентства, в основном позиции покидают военнослужащие элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а бывшие заключенные из состава 129-й отдельной бригады теробороны на данный момент используются ВСУ как заградотряды.

Ранее сообщалось, что российские войска отрезали пути снабжения группировки противника. Начальник артиллерии полка с позывным Мажор заявил, что задачи держаться на курской территории у солдат ВСУ уже нет, а «если и есть, то они уже не в состоянии ее выполнить».