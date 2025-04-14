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13:48, 14 апреля 2025Россия

Российский офицер рассказал о бегущих из курского приграничья бойцах ВСУ

ТАСС: ВСУ начали покидать позиции в селе Горналь Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanized Brigade v/ AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали покидать позиции в селе Горналь Курской области. О бегущих из российского приграничья украинских бойцах рассказал начальник артиллерии полка с позывным Мажор, передает ТАСС.

«Они начали уже покидать свои позиции и уходят на свою территорию. Задачи держаться на курской территории у них уже нет. Если даже она есть, они просто уже не могут ее выполнить», — заявил офицер Российской Армии.

По его словам, российская артиллерия на данный момент отрезала пути снабжения группировки ВСУ, вследствие чего противник вынужден покидать позиции. «Соответственно, еще немного времени, и они сам оттуда убегут», — заключил он.

Ранее было раскрыто используемое против ВСУ вооружение в Курской области. В частности, российские военные используют гаубицы Д-30, орудия 2С1 и БМ-21 «Град».

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