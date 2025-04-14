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11:41, 14 апреля 2025Россия

Российский офицер рассказал об используемом против ВСУ вооружении в Курской области

ТАСС: Российские артиллеристы в Курской области имеют достаточно боеприпасов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские артиллеристы в Курской области имеют достаточно боеприпасов для того, чтобы нанести урон противнику. Детали боев за остающееся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Горналь раскрыл начальник артиллерии полка с позывным Мажор, передает ТАСС.

По словам офицера Российской Армии, артиллерия наносит ВСУ максимальный урон, и на данный момент проблем у штурмовых подразделений полка с дальнейшим продвижением в российском приграничье нет.

«На вооружении имеем гаубицы Д-30, орудия 2С1, БМ-21 "Град", количество боеприпасов предостаточное», — рассказал об используемом против ВСУ вооружении начальник артиллерии полка.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения продолжают удерживать село Горналь в российском приграничье и, в частности, Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, который имеет подземный ход на территорию Украины. При этом российские артиллеристы установили огневой контроль над переправами ВСУ, лишая их снабжения.

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