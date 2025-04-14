Стало известно о проблемах со снабжением находящихся в Курской области подразделений ВСУ

ТАСС: ВСУ в Курской области испытывают проблемы со снабжением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области испытывают проблемы со снабжением. Об этом стало известно ТАСС из беседы с начальником артиллерии полка с позывным Мажор.

По данным агентства, украинские бойцы продолжают удерживать село Горналь в российском приграничье и, в частности, Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, который имеет подземный ход на территорию Украины.

Как пояснил военный Вооруженных сил России (ВС РФ), российская артиллерия установила огневой контроль над наземными переправами ВСУ, которые расположены на реке Псел и разделяют населенный пункт с Сумской областью Украины.

«Доставка [пехоты и техники ВСУ] осуществляется с трудом, потому что все переправы находятся под огневым контролем», — пояснил Мажор, добавив, что противник «бежит обратно на свою территорию».

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили все силы на удержание курского села Горналь, используя различные виды вооружения, а также препятствуя эвакуации мирных жителей.