ТАСС: ВСУ препятствуют выводу мирных жителей из села Горналь Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно препятствуют выводу мирных жителей из остающегося под их контролем села Горналь Курской области. Об этом заявил командир 30-го мотострелкового полка с позывным Баркас, передает ТАСС.

По словам российского военного, из зоны боевых действий удалось вывести большинство гражданских, однако ВСУ продолжают наносить атаки по группам эвакуации. «Четверых [мирных жителей] вели. [ВСУ] умышленно били, целенаправленно», — вспомнил он.

Ожесточенные бои в населенном пункте продолжаются. Раскрывая подробности, Баракс уточнил, что ВСУ по-прежнему в качестве укрепления используют Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, который имеет подземный ход на территорию Украины. Сейчас село штурмуют российские 30-й полк, 81-я и 40-я бригады, а также спецназ.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили все свои силы на удержание курского села Горналь. Как отмечали в российской группировке войск «Север», противник, в частности, использует различные виды беспилотных летательных аппаратов.