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09:40, 14 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности боев за остающееся под контролем ВСУ курское село

ТАСС: ВСУ препятствуют выводу мирных жителей из села Горналь Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно препятствуют выводу мирных жителей из остающегося под их контролем села Горналь Курской области. Об этом заявил командир 30-го мотострелкового полка с позывным Баркас, передает ТАСС.

По словам российского военного, из зоны боевых действий удалось вывести большинство гражданских, однако ВСУ продолжают наносить атаки по группам эвакуации. «Четверых [мирных жителей] вели. [ВСУ] умышленно били, целенаправленно», — вспомнил он.

Ожесточенные бои в населенном пункте продолжаются. Раскрывая подробности, Баракс уточнил, что ВСУ по-прежнему в качестве укрепления используют Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, который имеет подземный ход на территорию Украины. Сейчас село штурмуют российские 30-й полк, 81-я и 40-я бригады, а также спецназ.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили все свои силы на удержание курского села Горналь. Как отмечали в российской группировке войск «Север», противник, в частности, использует различные виды беспилотных летательных аппаратов.

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