ВСУ бросили все свои силы на удержание одного села в Курской области

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили все свои силы на то, чтобы удержать контроль над селом Горналь в Курской области. Для этого, в частности, противник использует различные виды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подробности о ситуации на этом участке фронта раскрыли в российской группировке войск «Север», передает РИА Новости.

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск», — подтвердил представитель группировки.

Среди видимых изменений — применение ВСУ гесакоптера «Баба-Яга», который раньше украинские военнослужащие запускали только по ночам, теперь же дрон используется в этом районе круглосуточно. «Это говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населенного пункта», — рассказали российские военные.

Ранее сообщалось, что Армия России вошла в окрестности курского села Горналь. Украинские военные обороняются при помощи беспилотников и артиллерии.