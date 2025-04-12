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19:37, 12 апреля 2025Россия

Армия России вошла в окрестности курского села Горналь

Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности села Горналь в Курской области
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России вошли в окрестности населенного пункта Горналь Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили военнослужащие армейского корпуса, с утра в ходе боевых действий за село группировка вошла в его окрестности. По словам источника, сейчас там идут активные бои.

«Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции», — сообщил собеседник. Для этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся в укрытиях и пытаются помешать продвижению российских войск с помощью беспилотников и артиллерии.

Ранее армия России нанесла поражение ВСУ около Горнали и Орешни в Курской области. Потери противника составили 420 человек и 3 единицы бронетехники.

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