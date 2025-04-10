Армия РФ нанесла поражение ВСУ около Горнали и Орешни в Курской области

Армия России нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Горналь и Орешня Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Также за сутки боев на указанном направлении были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, отметили в министерстве.
Потери ВСУ при этом составили 420 человек и 3 единицы бронетехники, уточнили в Минобороны.
Горналь и Орешня расположены на границе Курской области с Украиной. Населенные пункты контролируются ВСУ с августа 2024 года.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Журавка Сумской области. Армия России зашла в этот украинский регион в начале марта.