Армия РФ нанесла поражение ВСУ около Горнали и Орешни в Курской области

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение ВСУ около Горнали и Орешни в Курской области

Армия России нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Горналь и Орешня Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Также за сутки боев на указанном направлении были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, отметили в министерстве.

Потери ВСУ при этом составили 420 человек и 3 единицы бронетехники, уточнили в Минобороны.

Горналь и Орешня расположены на границе Курской области с Украиной. Населенные пункты контролируются ВСУ с августа 2024 года.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Журавка Сумской области. Армия России зашла в этот украинский регион в начале марта.

