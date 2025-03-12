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22:27, 12 марта 2025Россия

Российские военные вышли в Сумскую область

Герасимов: На отдельных направлениях подразделения РФ вышли в Сумскую область
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные в ходе отражения атаки на Курскую область на отдельных направлениях вышли в Сумскую область. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что операция по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории российского региона продолжается.

«На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — указал Герасимов.

Ранее о наступлении российских войск в Сумской области рассказал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Он выразил предположение, что ключевой целью ВС РФ является попытка перерезать логистику и коммуникацию остатков группировки ВСУ в Курской области.

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