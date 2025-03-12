В ВСУ заявили о наступлении ВС России в Сумской области

Боец ВСУ с позывным Алекс: ВС РФ продвигаются к Басовке в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России в результате успешных боевых действий продвигаются по направлению к селу Басовка. О наступлении российских войск в Сумской области заявил в Telegram лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«В Сумской области противник имеет (...) продвижение в последние дни со стороны Новенького в направлении Басовки», — заявил боец.

Он выразил предположение, что ключевой целью российских войск является попытка перерезать логистику и коммуникацию остатков группировки ВСУ в Курской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать сообщения о поражениях ВСУ в Курской области. При этом политик признал давление ВС России, назвав его «однозначно максимальным».