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20:58, 12 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о наступлении ВС России в Сумской области

Боец ВСУ с позывным Алекс: ВС РФ продвигаются к Басовке в Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в результате успешных боевых действий продвигаются по направлению к селу Басовка. О наступлении российских войск в Сумской области заявил в Telegram лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«В Сумской области противник имеет (...) продвижение в последние дни со стороны Новенького в направлении Басовки», — заявил боец.

Он выразил предположение, что ключевой целью российских войск является попытка перерезать логистику и коммуникацию остатков группировки ВСУ в Курской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать сообщения о поражениях ВСУ в Курской области. При этом политик признал давление ВС России, назвав его «однозначно максимальным».

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