Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 15 апреля 2025Россия

Российские войска заблокировали пехотинцев ВСУ в курском селе

РИА Новости: Российские войска заблокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска заблокировали остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь в Курской области. Об этом со ссылкой на источник в группировке войск «Север» сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что украинские войска в Горнале испытывают большие проблемы в рядах пехоты.

«Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», — сказал он.

Материалы по теме:
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025

До этого в группировке «Север» заявляли, что ВСУ бросили все свои силы на то, чтобы удержать контроль над селом Горналь. Для этого, в частности, противник использует различные виды беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что бойцы элитной бригады Вооруженных сил Украины пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, который имеет подземный ход на территорию Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации. Генерала назвали мразью и чучелом из-за удара по месту собрания бойцов ВСУ

    Посол Китая указал на попытки Трампа испортить отношения Москвы и Пекина

    Начальника отдела ФСС России осудили за мошенничество при закупке протезов

    Назван вероятный срок возвращения Kia в Россию

    Пытавшуюся снять никаб с пассажирки в метро Москвы пенсионерку наказали

    Китай объяснил нежелание покупать российский газ по новому маршруту

    Эксперты определили неожиданные последствия потребления поваренной соли

    Необычный каменный диск нашли в России

    Бастрыкин взял на контроль дело о расправе дочери над отцом в Москве

    Российские войска заблокировали пехотинцев ВСУ в курском селе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости