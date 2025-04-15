РИА Новости: Российские войска заблокировали остатки пехоты ВСУ в Горнале

Российские войска заблокировали остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь в Курской области. Об этом со ссылкой на источник в группировке войск «Север» сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что украинские войска в Горнале испытывают большие проблемы в рядах пехоты.

«Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», — сказал он.

До этого в группировке «Север» заявляли, что ВСУ бросили все свои силы на то, чтобы удержать контроль над селом Горналь. Для этого, в частности, противник использует различные виды беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что бойцы элитной бригады Вооруженных сил Украины пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, который имеет подземный ход на территорию Сумской области.