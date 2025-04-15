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17:35, 15 апреля 2025Россия

Военкор рассказал о древних пещерах под штурмуемым курским монастырем с сотнями бойцов ВСУ

Военкор Коц: Горнальский монастырь является крайне сложным объектом для штурма
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Orrllando / Wikimedia

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, где заблокированы сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), является крайне сложным объектом для штурма. К такому выводу пришел военкор Александр Коц в Telegram.

Он объяснил, что монастырь — основательное сооружение с толстыми стенами, расположенное на господствующей высоте, поэтому лобовой штурм может «обойтись очень дорого». «В окрестностях монастыря находятся меловые пещеры, где в древности монахи добывали известь. Это разветвленная сеть ходов и укрытий, где противник вполне успешно сможет обороняться длительное время и укрываться, как это здесь делали монахи после революции», — рассказал Коц.

Журналист допустил, что российским военнослужащим придется изолировать район боевых действий у Горналя, чтобы принудить гарнизон к сдаче. По его мнению, населенный пункт отрежут от снабжения и сообщения с Сумской областью, после чего останется только ждать, периодически атакуя ВСУ ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что закрепившиеся в монастыре бойцы ВСУ отказались от переговоров о сдаче в плен. Кроме того, они расправились с офицером, который вел диалог с российской стороной. Также пострадали несколько его сослуживцев, поддержавших решение сложить оружие.

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О том, что на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области заблокированы около 300 бойцов ВСУ, стало известно 3 апреля. Сообщалось, что объект связан с Сумской областью подземным туннелем, по которому украинские войска проводят эвакуацию и подвозят боеприпасы. Штурм комплекса, названного последним укрепрайоном Украины в регионе, начался 11 апреля, а 14 апреля появились первые кадры с места событий.

ЖЗЛ
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